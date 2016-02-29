Угода на $67 мільярдів: Єврокомісія схвалила злиття Dell і EMC
19:23, 29 лютого 2016Фондовий ринок
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Об'єднану компанію ймовірно очолить засновник і керівник Dell Майкл Делл.
Про можливу операцію стало відомо ще в жовтні 2015 року / megamozg.ru
Єврокомісія схвалила операцію з придбання американською корпорацією Dell конкурента ЕМС. Сума угоди оцінюється в $67 млрд.
Про це йдеться в прес-релізі регулятора, передають «Ведомости».
"Враховуючи стратегічну важливість сфери зберігання інформації, я рада повідомити, що нам вдалося за короткий час розглянути і схвалити поглинання EMC з боку Dell, переконавшись у відсутності негативних наслідків для споживачів", - наводяться в повідомленні слова єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер.
Про можливу операцію стало відомо ще в жовтні 2015 року. Об'єднану компанію ймовірно очолить засновник і керівник Dell Майкл Делл.
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