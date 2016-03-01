Американський банк Goldman Sachs відмовився розміщувати держоблігації Росії

Один із найбільших інвестиційних банків світу — американський Goldman Sachs — хоче відкликати заявку на розміщення російських держоблігацій після того, як американська влада рекомендувалв утриматися від розміщення російських держоблігацій на суму в $3 млрд.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в інвестбанку США і держбанку Росії.

«Goldman Sachs подав заявку ще до того, як влада США стала всім дзвонити і переконувати не брати участь в розміщенні, тепер банк пішов назад і шукає спосіб відкликати заявку», — розповіло джерело видання в інвестбанку. Воно також зазначило, що заявка Goldman Sachs була складена таким чином, щоб її можна було відкликати в будь-який момент.

Джерело видання в російському держбанку цю інформацію підтверджує, за його словами, інші претенденти на розміщення російських держоблігацій опинилися в аналогічному становищі.

«Практично всі європейські банки, яким Мінфін розіслав пропозицію, відгукнулися», — відзначає джерело в російському держбанку.

Офіційно інвестбанки цю інформацію не коментують.

За даними видання, від розміщення російських держоблігацій можуть відмовитися тільки американські і європейські банки. Однак у списку також є китайські і японські, наприклад, заступник голови правління Industrial and Commercial Bank of China Лан Вейцзе заявив виданню, що свою заявку на розміщення банк не має наміру відкликати.

Минулого четверга, 25 лютого, The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомила, що уряд США застеріг ряд американських банків від участі в розміщенні російських суверенних євробондів. Цю рекомендацію американські влада пояснює тим, що участь у подібних угодах йде врозріз із зовнішньою політикою США і міжнародними санкціями щодо Росії, введеними влітку 2014 року.

Як пояснювало РБК джерело, близьке до Мінфіну США, участь в розміщенні і купівля російського боргу прямо не заборонені американським законодавством, але, як вважає Мінфін, існує ризик, що виручені під час розміщення кошти будуть перенаправлені на фінансування організацій, які підпали під санкції.