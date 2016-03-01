Фонд держмайна цього року планує продати 450 об'єктів

Фонд державного майна України (ФДМУ) цього року планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації, повідомила прес-служба фонду.

«ФДМУ використовуватиме всі можливі способи продажу: аукціони з умовами і без умов на підвищення ціни і голландського типу (аукціон за принципом зниження ціни – УНІАН), продажу на фондовій біржі», - зазначила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році фонд планує направити до бюджету 17,1 млрд грн.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6% держпакету акцій Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого має розпочатися 30 червня. Від його приватизації фонд планує виручити не менш як 500 млн дол.

Крім того, Фонд держмайна має намір у червні виставити на приватизацію 70% «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго» і 99,9% Дніпродзержинської ТЕЦ.

Також у травні на фондових біржах ФДМУ планує виставити на продаж 25-відсоткові пакети акцій «Донбасенерго», «Сумиобленерго», «Одесаобленерго»; у червні – «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «Дніпрообленерго» і «Київенерго»; у жовтні – «ДТЕК Донбасобленерго». У липні ФДМУ має намір продати на фондовій біржі 46% акцій «Черкасиобленерго».