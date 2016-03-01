У голови Фонду держмайна з'явився "неочікуваний" заступник

Про це йдеться в ухвалених ще 20 січня відповідних розпорядженнях уряду, опублікованих лише сьогодні.

Зокрема, розпорядженням №127 з цієї посади був звільнений Віталій Пількевич. Згідно з документом, він звільнений у зв'язку з переходом на іншу роботу.

У свою чергу розпорядженням №128 Кабмін призначив замість нього Державіна.

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Згідно з даними на сайті ФДМ, крім посади заступника голови відомства, яка значиться як вакантна, у глави ФДМ є також перший заступник Дмитро Парфененко і два заступники - Андрій Гайдуцький та Наталія Лебідь.

Зазначимо, що Державін, займаючи посаду начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, балотувався на виборах 2014 року до Верховної Ради за списком "Блоку Петра Порошенка" під №143. Він був депутатом Київради попереднього скликання (2014-2015), входив у фракцію "УДАР-Солідарність".

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Згідно з даними на сайті Київради, Державін народився в 1980 році в Києві. З 2002 по 2003 роки він працював помічником юриста в ТОВ "Українська асоціація управління власністю", з 2003 по 2008 - юрисконсультом в ТОВ "Столиця", з 2008 року займався приватною адвокатською практикою.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що заступником Ігоря Білоуса може бути призначений давній соратник Кононенка Державін, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.