Moody's погіршило прогноз за кредитним рейтингом Китаю

Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз за кредитним рейтингом Китаю до "негативного" зі "стабільного", підтвердивши довгостроковий рейтинг на рівні Аа3.

Про це повідомляється в прес-релізі агентства, передає ТАСС.

Серед основних причин погіршення прогнозу аналітики агентства відзначають подальше зниження фінансових показників у зв'язку зі зростанням державного боргу, а також невизначеність щодо здібностей влади країни до реалізації реформ, враховуючи їх масштабність.

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За даними Moody's, держборг Китаю до кінця минулого року зріс до 40,6% ВВП країни (у 2012 році він становив 32,5%). При цьому до 2017 року державний борг країни може збільшитися до 43% ВВП.