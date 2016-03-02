Американський індекс NASDAQ показав максимальне денне зростання за півроку

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 2,11% - до 16865,08 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 —на 2,39%, до 1978,35 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 2,89%, до 4689,60 пункту, продемонструвавши найбільше денне зростання з серпня, пише Прайм.

Індекс ділової активності в промисловості США (ISM Manufacturing) у лютому зріс до 49,5% з січневих 48,2%. Хоча показник все ще знаходиться нижче психологічно важливої позначки в 50 пунктів, його рівень перевершив прогнози аналітиків, які очікували зростання індикатора до 48,5%.

"Звіт ISM показав, що виробництво знижується повільніше, але все ще знижується. Однак той факт, що воно не падає швидко, обнадіює інвесторів", - сказав агентству MarketWatch трейдер R. W. Baird & Co. Майк Антонеллі.

Ціни на нафту у вівторок досягли максимуму за останні вісім тижнів на тлі надій інвесторів на введення додаткових заходів стимулювання економік світовими центральними банками. До закриття американських бірж вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,6% - до 36,78 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,7% - до 34,3 долара за барель.

Крім того, інвестори звернули увагу на новини з Китаю, де в понеділок Народний банк Китаю знизив норму резервування для всіх комерційних банків країни на 0,5 процентного пункту — з 17,5 до 17%, щоб таким чином стимулювати економічне зростання.