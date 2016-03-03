Українська біржа скоротила кількість емітентів у своєму індексі

Українська біржа виключила з індексу акцій українських емітентів UX 3 компанії: Алчевський металургійний комбінат, Єнакіївський металургійний завод, Крюківський вагонобудівний завод, скоротивши таким чином кількість цінних паперів в кошику до 7 з 10.

Про це повідомила прес-служба біржі з посиланням на рішення індексного комітету.

В організаторі торгів підкреслили, що нові параметри індексу набудуть чинності 16 березня 2016 року. Індекс буде включати акції Авдіївського коксохімічного заводу, «Азовсталі», «Райффайзен Банку Аваль», «Мотор Січі», «Центренерго», «Укрнафти», «Донбасенерго».

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року індексний комітет включив в лист очікування на виключення з індексу UX 4 компанії: Єнакіївський металургійний завод, Алчевський металургійний комбінат, Авдіївський коксохімічний завод і Крюківський вагонобудівний завод.

У біржі повідомили, що причинами для виключення з індексу є торгові результати: обсяг торгів, частота укладання угод, наявність попиту і пропозиції, величина спреду, капіталізація з урахуванням кількості акцій, що перебувають у вільному обігу.