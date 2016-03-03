Фонд держмайна розробляє спрощений механізм прийняття аграрних ДП для приватизації

Мінагрополітики заявило про готовність передати всі держпідприємства зі своєї сфери управління до Фонду держмайна для максимального прискорення приватизації цих ДП. Разом з тим ця передача відбувається досить повільно, через неготовність самих об’єктів, неоформлені документи на аграрні державні підприємства тощо. Відтак, на часі розробка спрощеного механізму передавання міністерських ДП до Фонду держмайна.

Про це заявив Голова Фонду держмайна Ігор Білоус в інтерв’ю виданню AgroPolit.com.

"Ми придумаємо механізм прийняття цих об’єктів, щоб захистити себе від претензій правоохоронців у випадку перевірок…Основна проблема - законом не встановлено чіткі графіки передачі об’єкту від відомств до ФДМУ, не встановлено кількість днів для передачі об’єктів Фонду", - пояснив Ігор Білоус.

Щодо спрощеного механізму передавання об’єктів до Фонду держмайна, Ігор Білоус підкреслив: "Наразі вивчаємо чинний механізм і намагаємося сформувати свої пропозиції. Основна проблема - законом не встановлено чіткі графіки передачі об’єкту від відомств до ФДМУ, не встановлено кількість днів для передачі об’єктів Фонду, тому це може тривати роками. Можливо, ми зможемо попросити встановити термін у 60 чи 120 днів".

Він також сказав, що Мінагрополітики серед тих небагатьох відомств, які готові передати свої активи до Фонду держмайна для подальшої приватизації.

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Нагадаємо, раніше Мінагрополітики заявило про готовність невідкладно передати підприємства агропромислового комплексу до сфери управління Фонду держмайна. Відповідний лист до Фонду підписав Міністр Олексій Павленко. Так, Мінагрополітики готове передати до Фонду держмайна 429 суб’єктів господарювання. З них 209 підприємств перебувають у процесі ліквідації у зв’язку із незадовільним фінансово-економічним станом, банкрутством, відсутністю майна тощо. 127 підприємств - у процесі реорганізації шляхом приєднання до ДП "Конярство України", "Укрліктрави", "Укрспирт", "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу", які у подальшому мають бути приватизовані. 42 підприємства (зокрема, ДП "Артемсіль" та ДП "Укрспирт") можуть бути приватизовані після виключення із Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" та 51 підприємство не заборонено до приватизації.