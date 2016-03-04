Президент підписав закон, що дозволяє почати велику приватизацію в Україні

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до приватизаційного процесу, що включає, зокрема, скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних підприємств при проведенні їх приватизації.

Про це повідомила прес-служба президента.

"Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення процесу приватизації", прийнятий Верховною Радою 16 лютого цього року", - повідомила прес-служба.

Документ також передбачає залучення радників для продажу стратегічних підприємств за небюджетні кошти та забороняє брати участь у продажу держкомпаній резидентам країни-агресора, компаніям з офшорних зон.

Крім того, закон дозволяє брати участь у приватизації іноземним компаніям, в статутному капіталі яких понад 25% державної власності.

За реалізацію закону відповідає Фонд державного майна України.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до приватизаційний процес для старту великої приватизації. За даний документ проголосували 252 депутати при 226 необхідних.

В інтерв'ю УНІАН голова фонду Ігор Білоус повідомив, що від прийняття цього закону залежить початок приватизації. За його словами, старт приватизації має початися якомога швидше, оскільки є люди, які мають інтереси на держпідприємствах.

Велику приватизацію Білоус має намір почати з Одеського припортового заводу в червні поточного року, після цього на продаж планується виставити держпакети акцій низки обленерго і "Центренерго".

Айварас Абромавічус, який був на той час міністром економічного розвитку і торгівлі, також неодноразово закликав парламентаріїв підтримати даний законопроект, який сприятиме прозорої приватизації.