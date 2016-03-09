У рамках великої приватизації продадуть акції 21 агропідприємства

Фонд державного майна України планує в 2016 році продати державні пакети акцій 21 аграрного підприємства, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в Facebook.

"Серед переліку державних підприємств, запланованих Фондом державного майна України до продажу в 2016 році, - 21 підприємство аграрного сектора", - написав міністр.

У наведеному головою Мінагропроду списку державі належать найбільші пакети акцій в "Кіровоградському комбінат по випуску продовольчих товарів" (99,5%, запланована стартова ціна продажу на аукціоні – 22,4 мільйона гривень), а також у підприємстві "Білики" (97%, початкова ціна – 2,5 мільйона гривень). Крім того, відносно великі суми держава зможе виручити за продаж 49,6% акцій "Херсонводбуда" (6,4 мільйона гривень), майже 49% акцій "Браїлівської бази зберігання та реалізації засобів захисту рослин" (4,3 мільйона гривень), 25% акцій м'ясо-молочного комплексу "Сіверський" (4,3 мільйона гривень).

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод має намір поточного року передати Фонду держмайна для подальшої приватизації держпідприємства, що знаходяться в управлінні міністерства .

Всього Мінагропрод готовий передати 429 суб'єктів господарювання. З них 209 підприємств знаходяться в процесі ліквідації, 127 - в процесі приєднання до держпідприємствам "Конярство України", "Укрликтравы", "Укрспирт" та ін. Ще 42 підприємства (зокрема, "Артемсіль" і "Укрспирт") можуть бути приватизовані після виключення з Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", а 51 підприємство не заборонено до приватизації. Таким чином приватизації підлягатимуть 93 підприємства.