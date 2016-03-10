Німецька біржа продає свою американську "дочку" у зв'язку з невиправданими надіями

Німецька біржа (Deutsche Börse) продає свою дочірню компанію в США ISE американській біржі Nasdaq, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній, за 1,1 млрд доларів, передає DW з посиланням на повідомлення німецького біржового оператора у Франкфурті-на-Майні.

Глава Deutsche Börse Карстен Кенгетер у зв'язку з продажем ISE заявив, що Німецька біржа прагне займати перше або друге місце у всіх сферах своєї діяльності. "У тих випадках, коли один з наших бізнесів не може досягти цієї мети, ми розглядаємо інші варіанти", - сказав він.

Читайте такожНімеччина похвалилася рекордним бюджетним профіцитом - понад 19 мільярдів євроОперація, яка завершиться в другій половині 2016 року, здійснюється на тлі планів Німецької біржі злитися з конкурентом в Лондоні London Stock Exchange, щоб сформувати найбільший біржовий майданчик в Європі.

У 2007 році Deutsche Börse придбала біржу International Securities Exchange майже за 3 млрд доларів, проте її надії, пов'язані з купівлею, не виправдалися.