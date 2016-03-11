Fitch знизило рейтинг ДТЕК Ахметова до дефолтного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДПЕК, контрольованого бізнесменом Рінатом Ахметовим, до дефолтного рівня "RD" з "С" в зв'язку із вірогідним простроченням низки платежів за банківськими кредитами та невиплатою банківських боргів.

Про це говориться в повідомленні агентства.

"Fitch зазначає, що пільговий період по більшості платежів ДТЕК за банківськими позиками на загальну суму близько 14,3 мільярда гривень, або 258 мільйонів доларів закінчився в лютому 2016 року. Наприкінці лютого ДТЕК так і не розплатився за основним боргами", - йдеться в повідомленні.

На думку агентства, ДТЕК ймовірно ініціює переговори щодо відстрочення платежів за банківськими кредитами та своїм євробондами на кілька місяців. Разом з тим, фінансова позиція, на думку Fitch, була і залишається досить слабкою і схильною до валютних і банківських ризиків.

Згідно з повідомленням Fitch, агентство знизило до дефолтного рівня всі рейтинги ДТЕК, за винятком національного. Національний рейтинг компанії було підтверджено на рівні "С" і відкликано, оскільки за правилами Fitch національний рейтинг для ДТЕК більше не є релевантним.

Читайте такожДТЕК Ахметова минулого року скоротив виробництво електроенергії на 20%

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик. Сегмент генерації представлений "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Дніпроенерго". Компанія "Сервіс-Інвест", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", "ДТЕК Донецькобленерго" та ПАТ "Дніпрообленерго" представляють сегмент передавання та продажу електроенергії. До складу ДТЕК входить "Київенерго", яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

За підсумками 2015 року компанія скоротила виробництво електроенергії на 20% - до 38,284 мільярда кВт-год порівняно з 47,8 млрд кВт-год за 2014 рік, видобуток вугілля - на 22,7% - до 28,7 мільйона тонн з 37,1 мільйона тонн в 2014 році, експорт електроенергії - вдвічі, до 3,555 мільярда кВт-год, експорт вугілля скоротився втричі - до 1,387 мільйона тонн.

Читайте такожДТЕК Ахметова збільшив свою частку в "Нафтогазвидобуванні" до 55%

Також ДТЕК у 2015 році скоротила імпорт енергетичного вугілля для потреб своїх теплових електростанцій в 4 рази - до 0,404 мільйона тонн з 1,687 мільйона тонн.

Видобуток природного газу компанією ДТЕК за 2015 рік збільшилася порівняно з 2014 роком на 73% - до 1,3 мільярда кубометрів.