Анонімний інвестор посіяв паніку на Стамбульській біржі

Анонімний інвестор турецького ринку акцій на прізвисько Чувак (the dude) викликав паніку на Стамбульській фондовій біржі. Він робить великі ставки з незрозумілою метою, і вичислити його поки не вдалося, пише Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

Чувак з'явився півтора року тому і в перший день здійснив угод на 450 мільйонів доларів — на суму майже в два рази більше, ніж в середньому по ринку. Зараз трейдер проводить транзакції з наростаючою частотою, відлякуючи інших торговців, які не в змозі передбачити, коли саме Чувак знову вдарить по ринку.

Тургай Озанер з компанії Istanbul Portfolio кілька місяців намагається розкрити особистість таємничого інвестора. Він щодня переглядає звіти про результати торгів в надії отримати хоч якусь інформацію, але зусилля поки не принесли результатів. «Ніхто нічого не знає», — нарікає Озанер.

Вдалося з'ясувати, що зараз Чувак працює через брокерську компанію Yatirim Finansman. Раніше вона укладала близько двох відсотків угод на ринку, на даний момент її частка зросла майже до 50 відсотків, випередивши, наприклад, такого гіганта, як UBS.

«Це гігантський слон в посудній лавці. У нього достатньо грошей, щоб рухати ринок в будь-якому напрямку», — стверджує голова Ak Portfoy (управляє портфелем на 610 мільйонів доларів) Керем Байкал.

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Стратег BNP Paribas Ішик Окте вважає, що Чувак користується торговими роботами. В кінці 2015 року Стамбульська біржа запустила новий центр обробки даних, щоб залучити алгоритмічних трейдерів. «Цей хлопець відкрив новий ринок і пожинає плоди. У нього зараз немає конкурентів, але вони з'являться», — коментує він.

У 2016 році Стамбульська біржа збільшила денний обіг на вісім відсотків. Для порівняння: Варшавська біржа просіла на 15 відсотків, Московська — на 27 відсотків.