Fitch підтвердило рейтинги Греції на рівні "CCC"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Греції в іноземній і національній валюті на рівні "CCC", передає ПРАЙМ.

Довгострокові кредитні рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу за облігаціями в іноземній і національній валюті були підтверджені на рівні "CCC". Короткостроковий кредитний рейтинг дефолту емітента Греції в іноземній валюті і кредитний рейтинг країни за короткостроковими комерційними паперами були підтверджені на рівні "C", а кредитна стеля країни - "B".

Читайте такожКредитори вирішили повернутися в Грецію, незважаючи на розбіжності з МВФЯк зазначає в релізі Fitch, Грецією був досягнутий значний прогрес в напрямку узгодження умов першого перегляду програми фінансової допомоги з боку Європейського стабілізаційного механізму (ESM), але ризики реалізації залишаються.

Чергове узгодження заходів з кредиторами Греції, на думку Fitch, буде більшою мірою спрямовано на врегулювання ситуації з простроченими кредитами і зміцнення правових процесів та інститутів, що, в разі успіху, буде стимулювати потенціал зростання економіки Греції.

Влада єврозони схвалила в серпні 2015 року вже третю програму кредитування Греції, щоб уникнути її дефолту. Поки кредити за новою програмою дає тільки ESM. Греція зобов'язалася проводити політику жорсткої економії і погоджувати з міжнародними кредиторами всі дії в економічній сфері. Представники кредиторів, серед яких співробітники МВФ, ЄЦБ, Єврокомісії і ESM, оцінюють успіхи влади Греції в процесі коригування економіки країни і реформ. Як правило, позитивна оцінка ситуації відкриває шлях траншам кредитів.

Третя програма міжнародної фінансової допомоги Греції була затверджена 15 серпня 2015 року. Як і дві попередні програми, вона розрахована на три роки. Її обсяг становить до €86 млрд, з них до €10 млрд передбачені на потреби рекапіталізації банків. Середній термін погашення кредитів за цією програмою становить 32,5 року.