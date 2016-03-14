Немає попиту: Фонд держмайна хоче продати акції 31 держпідприємства зі знижкою 50-60%

Фонд державного майна України (ФДМУ) в період з 15 по 18 березня планує продати на фондових біржах держпакети акцій 22 підприємств зі знижкою 60% та 9 підприємств зі знижкою 50%, повідомила прес-служба фонду.

Причиною такого зниження ціни є відсутність попиту на дані пакети акцій за результатами попередніх конкурсів.

Зокрема, зі знижкою до 60% ФДМУ має намір продати 15 березня на «Українській фондовій біржі» 97% агропідприємства «Білики» (Чернігівська область) з початковою ціною 1,38 млн грн і 25% «Чернігівського заводу радіоприладів» з початковою ціною 4,67 млн грн.

Зі знижкою 50% фонд планує продати 99,5% «Кіровоградського комбінату з випуску продовольчих товарів», 48% «Хлібозаводу «Залізничник» (Сумська область), 23% «Індустріальної скляної компанії» (Херсон), 99,9% підприємства «Бескид» (Закарпатська область), 99,9% «Завод «Прилив» (Запорізька область), 50% «Запорізького облплемпідприємства», 99,9% «Науково-виробничого підприємства «Система» (Харків), 99,9% «Артемівського машинобудівного заводу «Побєда труда» (Донецька область) і 89,5% «Білоцерківського заводу гумових технічних виробів» (Київська область).

Крім того, за методом зниження ціни ФДМУ продасть цього тижня 9,6% акцій миколаївського «Чорноморського суднобудівного заводу», 25% «Деражнянського підприємства з племінної справи в тваринництві» (Хмельницька область) і 24,9% підприємства «Луценко» (Полтавська область).

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна України в поточному році планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році фонд планує направити до бюджету 17,1 млрд грн.