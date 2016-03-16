У ЄС створять один із найбільших в світі торгових майданчиків: Лондонська і Франкфуртська біржі об'єднаються

Лондонська фондова біржа LSE та її конкурент із Франкфурта Deutsche Boerse досягли угоди про злиття.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в результаті злиття виникне одна з найбільших бірж світу вартістю приблизно 30 млрд доларів.

Представники бірж відзначають, що угода дозволить щорічно економити близько 500 млн доларів.

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В результаті злиття акціонери німецької біржі отримають 54,4% акцій, а власники LSE – 45,6%.

Обидва партнера за угодою розраховують, що майбутнє об'єднання дозволить скласти жорстку конкуренцію біржам США і Гонконгу.