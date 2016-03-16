У ЄС створять один із найбільших в світі торгових майданчиків: Лондонська і Франкфуртська біржі об'єднаються
12:44, 16 березня 2016Фондовий ринок
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В результаті злиття виникне одна з найбільших бірж світу вартістю приблизно в 30 млрд доларів.
REUTERS
Лондонська фондова біржа LSE та її конкурент із Франкфурта Deutsche Boerse досягли угоди про злиття.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в результаті злиття виникне одна з найбільших бірж світу вартістю приблизно 30 млрд доларів.
Представники бірж відзначають, що угода дозволить щорічно економити близько 500 млн доларів.
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В результаті злиття акціонери німецької біржі отримають 54,4% акцій, а власники LSE – 45,6%.
Обидва партнера за угодою розраховують, що майбутнє об'єднання дозволить скласти жорстку конкуренцію біржам США і Гонконгу.
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