Гарантійний внесок при приватизації зменшено до 5% від початкової ціни

Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом знизив розмір гарантійного внеску потенційного покупця стратегічних держпідприємств до 5% з 20% від початкової ціни об'єкта, повідомив на зустрічі з журналістами глава відомства Ігор Білоус.

"Ми знизили розмір внеску до 5%... Після рішення покупця про участь у конкурсі, він отримає платіжку з 5%, яку повинен буде сплатити", - сказав він.

Наказ на даний момент очікує реєстрації у Міністерстві юстиції, після цього його має також затвердити Антимонопольний комітет України.

Білоус повідомив, що фонд знизив розмір внеску з метою знизити ризики інвестора при купівлі стратегічних держкомпаній.

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Раніше в інтерв'ю УНІАН голова фонду зазначив, що відомство має намір знизити гарантійний внесок. За словами Білоуса, наприклад, при ціні держпакета акцій Одеського припортового заводу в 500 мільйонів доларів, інвестор має внести 100 мільйонів доларів гарантійного внеску. Але потенційні покупці не готові перераховувати подібну суму, оскільки бояться втратити гроші.