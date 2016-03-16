Гарантійний внесок при приватизації зменшено до 5% від початкової ціни

15:22, 16 березня 2016
Фондовий ринок
136

Гарантійний внесок скорочено з метою знизити ризики інвестора при купівлі стратегічних держкомпаній.

Фото УНИАН

Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом знизив розмір гарантійного внеску потенційного покупця стратегічних держпідприємств до 5% з 20% від початкової ціни об'єкта, повідомив на зустрічі з журналістами глава відомства Ігор Білоус.

"Ми знизили розмір внеску до 5%... Після рішення покупця про участь у конкурсі, він отримає платіжку з 5%, яку повинен буде сплатити", - сказав він.

Наказ на даний момент очікує реєстрації у Міністерстві юстиції, після цього його має також затвердити Антимонопольний комітет України.

Білоус повідомив, що фонд знизив розмір внеску з метою знизити ризики інвестора при купівлі стратегічних держкомпаній.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку підрахували, скільки принесе бюджету велика приватизація

Раніше в інтерв'ю УНІАН голова фонду зазначив, що відомство має намір знизити гарантійний внесок. За словами Білоуса, наприклад, при ціні держпакета акцій Одеського припортового заводу в 500 мільйонів доларів, інвестор має внести 100 мільйонів доларів гарантійного внеску. Але потенційні покупці не готові перераховувати подібну суму, оскільки бояться втратити гроші.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter