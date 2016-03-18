Moody's відкликало всі національні рейтинги в РФ

Дочірня компанія міжнародного рейтингового агентства Moody's - Moody's Interfax - відкликала всі рейтинги за національною шкалою в Росії.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає ТАСС.

"Moody's відкликало рейтинги у зв'язку з особливостями бізнесу", - наголошується в прес-релізі.

Раніше агентство Moody's повідомляло про те, що прийняло рішення припинити присвоєння рейтингів Росії за національною шкалою.

"Рішення прийнято у світлі законодавчих змін та інших потенційних обмежень, які впливають на присвоєння рейтингів за національною шкалою в Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Moody's має намір закрити своє спільне підприємство в РФ Moody's Interfax Rating Адепсу.

Незважаючи на це, агентство планує зберігати присутність на території Росії і продовжить присвоювати рейтинги за глобальною шкалою.

Раніше в кінці лютого рейтингове агентство Fitch повідомило, що може відмовитися від присвоєння російським компаніям рейтингів за національною шкалою, щоб уникнути суперечності з нормами російського і міжнародного законодавства.

Читайте такожMoody's допускає зниження кредитного рейтингу Росії

Читайте також.

Згідно з документом, рейтингову діяльність на території РФ мають право здійснювати юридичні особи, створені в організаційно-правовій формі господарського товариства, після внесення Банком Росії відомостей про них до реєстру кредитних рейтингових агентств.

Закон також встановлює мінімальний розмір власного капіталу рейтингового агентства у розмірі 50 млн руб.