Moody's відкликало всі національні рейтинги в РФ
Агентство планує закрити своє підприємство в Росії.
Дочірня компанія міжнародного рейтингового агентства Moody's - Moody's Interfax - відкликала всі рейтинги за національною шкалою в Росії.
Про це йдеться у повідомленні агентства, передає ТАСС.
"Moody's відкликало рейтинги у зв'язку з особливостями бізнесу", - наголошується в прес-релізі.
Раніше агентство Moody's повідомляло про те, що прийняло рішення припинити присвоєння рейтингів Росії за національною шкалою.
"Рішення прийнято у світлі законодавчих змін та інших потенційних обмежень, які впливають на присвоєння рейтингів за національною шкалою в Росії", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Moody's має намір закрити своє спільне підприємство в РФ Moody's Interfax Rating Адепсу.
Незважаючи на це, агентство планує зберігати присутність на території Росії і продовжить присвоювати рейтинги за глобальною шкалою.
Раніше в кінці лютого рейтингове агентство Fitch повідомило, що може відмовитися від присвоєння російським компаніям рейтингів за національною шкалою, щоб уникнути суперечності з нормами російського і міжнародного законодавства.
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Згідно з документом, рейтингову діяльність на території РФ мають право здійснювати юридичні особи, створені в організаційно-правовій формі господарського товариства, після внесення Банком Росії відомостей про них до реєстру кредитних рейтингових агентств.
Закон також встановлює мінімальний розмір власного капіталу рейтингового агентства у розмірі 50 млн руб.