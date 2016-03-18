Національний депозитарій України очолить іноземець

Конкурсна комісія, що складається з представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національного банку України і міжнародних фінансових інститутів, обрала Міндаугаса Бакаса, який працює на посаді керівника Центрального депозитарію цінних паперів Литви, головою правління Національного депозитарію України (НДУ), повідомила прес-служба НКЦПФР.

«Конкурсна комісія рекомендувала наглядовій раді затвердити Міндаугаса Бакаса головою правління Національного депозитарію України», - відзначили у прес-службі.

Як повідомив на зустрічі з журналістами голова конкурсної комісії Олександр Панченко, критеріями відбору голови правління НДУ були віддаленість від політики, від олігархів, володіння стратегічним баченням розвитку депозитарної системи.

«Людина, яка буде керувати депозитарієм, має бути рівновіддаленою від політики, вона не має бути залучена в якісь історії, має бути віддалена від олігархів, від сфер впливу. При цьому вона має володіти знаннями та практикою роботи у депозитарній сфері. І у неї має бути бачення, куди вести систему», - сказав він.

Панченко повідомив, що на даний момент із Бакасом не підписано контракт, його кандидатуру має затвердити Наглядова рада Нацдепозитарію 21 березня. Після цього, збори акціонерів депозитарію, які попередньо відбудуться 26 квітня, мають остаточно затвердити кандидатуру нового голови правління.

«Бакас має сформувати команду сам, ми йому видаємо на це повний карт-бланш. Ми розуміємо, що у нього не дуже багато знайомих в Україні людей, які готові піти з ним в команду. Думаю, що ми будемо працювати з ним у парі: він буде шукати людей, ми будемо когось пропонувати, але без його згоди ніхто призначатися не буде», - сказав Панченко.

Також голова конкурсної комісії відзначив, що публічний конкурс із відбору кандидатів на посаду голови правління НДУ проводився вперше в Україні. За його словами, всього було близько 30 кандидатів, із яких 13 іноземців, але не всі з них змогли прийняти пропозицію переїхати на постійній основі до нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, у лютому конкурсна комісія відібрала 4 кандидатів на посаду голови правління Національного депозитарію України, якими стали Міндаугас Бакас, Анджел Рабаджийські (Болгарія), Руслан Магомедов і Андрій Порада (обидва - Україна).

В комісії повідомили, що Бакас і Рабаджийські працювали на східноєвропейському фондовому ринку, а Магомедов і Порада – українському.

Читайте такожУкраїнська компанія викупила у росіян 20% однієї з найбільших бірж у країні

Довідка УНІАН. Національний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України.

Статутний капітал акціонерного товариства «Національний депозитарій України» становить 103,2 млн грн. Державі належить 25% акцій, управління якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, 25% акцій Національного депозитарію належать Національному банку України. 24,9% належить "Ощадбанку", 10,9% - корпоративному недержавному пенсійному фонду НБУ.

На даний момент головою правління НДУ є Геннадій Журов.

Міндаугас Бакас працює на посаді керівника Центрального депозитарію цінних паперів Литви з 2012 року. До цього він 5 років був начальником департаменту розвитку ринку NASDAQ OMX Vilnius. З 2001 року по 2007 рік Бакас працював у Swedbank на посаді голови напряму депозитарного обслуговування.