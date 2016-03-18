Українська біржа скоротила прибуток майже в 10 разів

Українська біржа за результатами 2015 року знизила чистий прибуток в 9,7 разів порівняно з 2014 роком – до 527 тис. грн.

Як зазначають у повідомленні біржі в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, сума активів компанії зросла у звітному періоді на 3,13% - до 42,8 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість біржі минулого року зросла в порівнянні з 2014 на третину – до 1,5 млн грн.

Поточні зобов'язання в 2015 році зросли на 7,77% - до 11,1 млн грн. При цьому довгострокові зобов'язання минулого року порівняно з 2014 роком знизилися на 6,17% - до 547 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток Української біржі за підсумками 2014 року становив 5,27 млн грн проти чистого збитку в 2013 році в розмірі 1,59 млн грн.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі в 2015 році впав на 22% порівняно з 2014 роком і становив 6,69 млрд грн, а загальна кількість угод за рік зменшилось на 52% - до 283 тис.