Список держкомпаній, що не підлягають приватизації, хочуть скоротити вдвічі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект про скорочення списку не підлягають приватизації державних компаній у 2 рази - до близько 850 компаній, повідомила заступник міністра Юлія Ковалів на засіданні уряду в п'ятницю.

"Минулого тижня міністерство економіки підготувало законопроект, який на 50% скорочує перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. У тому числі - підприємства аграрної галузі, підприємства інфраструктури, підприємства, які входять до складу практично кожного органу державної влади", - сказала вона.

За словами Ковалів, законопроект є радикальним і залишає заборона приватизації лише для підприємств оборонного сектора, лісових господарств і стратегічних компаній.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до приватизаційного процесу, що включає, зокрема, скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних підприємств при проведенні їх приватизації.

Закон відкриває шлях для великої приватизації, яку Фонд держмайна планує почати з Одеського припортового заводу в червні цього року. Після цього на продаж планується виставити держпакети акцій низки обленерго і "Центренерго".