Fitch підтвердило рейтинг Києва на рівні "CCC"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) міста Києва в іноземній і національній валюті на рівні «CCC» і національний довгостроковий рейтинг «BBB(ukr)» зі «стабільним» прогнозом.

Як повідомляється на сайті Fitch, також агентство підтвердило рейтинги пріоритетного боргу міста на рівнях «CCC» і «BBB(ukr)».

За інформацією Fitch, рейтинги відображають крихкий податково-бюджетний потенціал міста, ризик рефінансування, пов'язаний з внутрішніми облігаціями з погашенням у 2016 році, обмежений доступ до ринків боргового капіталу і волатильне макроекономічне середовище в Україні («ССС»/«C»).

Агентство відзначає, що, з урахуванням потенційної волатильності фінансів, місто залишається схильним до ризику рефінансування за своїми внутрішніми облігаціями через короткостроковий характер боргу і обмежений доступ на ринки боргового капіталу.

Водночас, як відзначає Fitch, ці ризики згладжуються поліпшенням ліквідності Києва до 1,6 млрд грн до кінця 2015 року порівняно з 647 млн грн у 2014 року після оптимізації витрат і зростання доходів від податків і трансфертів від уряду.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у грудні 2015 року підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Києва до «ССС» з дефолтного рівня «D» на тлі завершення реструктуризації державного боргу міста обсягом 550 млн дол.

У листопаді минулого року Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до «CCC» з «RD» (обмежений дефолт).