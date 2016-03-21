Приватизація з початку року принесла бюджету тільки 10 мільйонів гривень

Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-лютого 2016 року становили 10,1 млн грн, що в 10 разів нижче за аналогічний показник 2015 року.

Про це йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Центральний і регіональні управління Фонду держмайна у звітному періоді продали 21 об'єкт державної власності і 74 об'єкти комунальної власності.

У січні-лютому 2016 року ФДМУ через фондові біржі виставив 39 пакетів акцій 37 акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 322,4 млн грн. При цьому жоден пакет фонд через біржі не реалізував.

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Надходження в державний бюджет від оренди держвласності за підсумками січня-лютого 2016 року зросли на 10,3% - до 186,4 млн грн з 168 млн грн за аналогічний період 2015 року.

При цьому планове завдання з перерахування коштів від оренди держвласності на 2016 рік становить 615 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 млн грн, що в 3 рази нижче аналогічного показника 2014 року, і дорівнює 0,09% від встановленого на попередній рік плану - 17 млрд грн.

В 2016 році, згідно з Бюджетним кодексом, ФДМУ планує направити в державний бюджет 17,1 млрд грн.

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Фонд держмайна в 2015 році перерахував до державного бюджету 1,21 млрд грн від оренди державної власності, що в 2,2 раза перевищує показник річного плану.

ФДМУ на своєму сайті вперше опублікував понад 19 тис. існуючих договорів оренди держмайна з метою забезпечення прозорості процесу діяльності щодо оренди.