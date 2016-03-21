Пекін просив у США допомоги під час обвалу китайського ринку

Китайський Центробанк (Народний банк Китаю, НБК) у 2015 році звертався до Федеральної резервної системи (ФРС) США за допомогою після обвалу фондового ринку країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на листування китайського та американського регуляторів, з яком ознайомилося агентство.

Як зазначає видання, в липні минулого року НБК попросив ФРС поділитися досвідом у вирішенні проблем, які виникли після «чорного понеділка» в США 19 жовтня 1987 року.

Американський регулятор вислав на прохання китайського ЦБ лист з 259 слів, в якому коротко узагальнив свій досвід з підтримки фондових ринків і запобігання рецесії після обвалу в 1987 році. Також ФРС надала за запитом НБК деякі документи про свою роботу на ринку.

Як зазначає Reuters, всі вислані електронною поштою китайському Центробанку документи доступні на сайті ФРС.

З початку 2016 року основні китайські фондові індекси демонстрували зниження. У січні основні біржові показники впали майже на 6% і опинилися на мінімумі з грудня 2014 року. У березні цього року ринки Китаю перейшли до зростання після того, як влада прийняла новий економічний план, передає Slon.ru.

Минулого року, 24 серпня, основний фондовий індекс Китаю Shanghai Composite впав на 8,5%. Це стало максимальним добовим спадом за вісім років. Спад Shanghai Composite призвів до розпродажів на світових фондових ринках, протягом «чорного понеділка» падіння індексів Європи та США стало найсильнішим за кілька років.