Росія створила власне кредитне рейтингове агентство - ЗМІ

Росія створила власне Аналітичне кредитне рейтингове агентство (АКРА), яке має аналізувати платоспроможність держав і компаній "незалежно від геополітичних ризиків", повідомляє Газета.ru з посиланням на Die Welt.

"За допомогою АКРА президент Росії Володимир Путін вибудовує власний фінансовий режим. Протягом минулих років він вже перевів частину доларового валютного резерву в золото, а також заснував власний Банк розвитку спільно з Китаєм, Індією, Бразилією та Південною Африкою, створивши конкуренцію очолюваного США Всесвітнього банку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, багато експертів вважають нове рейтингове агентство інструментом Кремля, яке ігноруватимуть так само, як і аналогічне китайське. Проте престиж західних рейтингових агентств теж постраждав.

Зазначається, що якщо АКРА "доведе відсутність прямого управління державою", то агентство може отримати визнання вже в найближчому майбутньому.

"Спроби створити подібного роду інститути вже були. Однак ці структури не володіли перевагою, яке є у російського агентства: це величезний китайський економічний простір, який може одразу визнати агентство і ввести його в гру", - говорить фахівець банку Sparkasse.

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Крім того, підкреслюють в статті, створення нового рейтингового агентства може "зміцнити ідею Євразійського союзу" між Росією, Білоруссю, Вірменією, Киргизією та Казахстаном.