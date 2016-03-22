Власники облігацій нафтогазових компаній підраховують збитки - $150 мільярдів за півтора року

Власники облігацій найбільших нафтогазових компаній втратили як мінімум 150 мільярдів доларів з червня 2014 року, повідомляє Газета.ru з посиланням на Financial Times.

"Протягом цього періоду ринкова капіталізація 300 найбільших компаній галузі знизилася на 2,3 трильйона доларів. Таким чином, її падіння становило приблизно 39%. Крім того, повідомляється, що заборгованість нафтогазових компаній з 2006 по 2014 рік збільшилася майже втричі, до 3 трильйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така ситуація виникла через різке падіння цін на нафту, яка на 65% менше пікових значень червня 2014 року. Тоді Brent торгувалася близько 116 доларів за барель. Часткове відновлення цін з січня поточного року наразі не дало значних покращень.

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Раніше дані електронних торгів на біржах показали, що світові ціни на нафту знижуються. На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні знизилися на 0,17%, до 41,47 долара за барель.