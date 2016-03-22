Банки США і Європи відмовляються брати участь у російської приватизації - Reuters

Багато американських і європейських банків відмовляються подавати заявки на участь у перших цього року російських приватизаційних угодах слідом за небажанням допомагати Росії в залученні грошей через планований випуск єврооблігацій, сказали Рейтер чотири джерела в іноземних банках.

"Ми не будемо брати участь. Спочатку ми хотіли, але поговорили з іншими європейськими та американськими банками і зрозуміли, що ніхто з них не буде", - сказало джерело в російській "дочці" американського банку.

Два джерела сказали, що іноземні банки бачать ті ж ризики, що й під час участі в розміщенні російських євробондів, оскільки це може трактуватися, як допомога російському уряду в залученні фінансування, яке може піти компаніям і банкам під санкціями.

"І з точки зору Білого дому, банки будуть побоюватися, що буде те ж саме, що з євробондами, так як це може розцінюватися, як допомогу російському уряду в залученні грошей", - сказало джерело в ще одному американському інвестбанку.

Наприкінці лютого уряд США застерегло ряд американських банків від участі в розміщенні російських суверенних євробондів, щоб не порушити режим санкцій щодо Росії. Аналогічні рекомендації, за інформацією ЗМІ, отримали і банки ЄС.

Заступник міністра економіки РФ Микола Подгузов сказав журналістам російських агентств у вівторок, що заявки на участь у приватизації подали 10 банків, у тому числі іноземні, назвати які він відмовився.

Мінекономіки РФ запрошувало взяти участь у приватизації Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, RBS, BNP Paribas, UBS, Citi, UniCredit, Societe Generale, BofA-ML, Raiffeisen, Sberbank CIB, ВТБ Капітал, ВЕБ Капітал, Газпромбанк, Ренесанс Брокер, Альфа-банк, МДМ банк і Російський аукціонний будинок.

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Джерело в російській "дочці" європейського банку думає, що Мінекономіки продовжить терміни подачі заявок, щоб дати час західним банкам, які сумніваються, прийняти рішення.

Ситуація в економіці й політиці також не сприяє приватизації, додав співрозмовник. "Справа у відсутності попиту (на російські акції) - великі інституційні інвестори обережно ставляться до Росії й до Володимира Путіна", - зазначає джерело.

"Таке відчуття, що головні офіси махнули на Росію рукою", - сказав інвестбанкір.

Незрозуміло, яку позицію зайняли швейцарські банки, повідомило одне з джерел.