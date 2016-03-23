Фондовий ринок Росії і рубль продовжують знижуватися

На відкритті торгів на Московській біржі російський рубль падає.

Зокрема, на 10.00 мск курс долара зріс на 25 коп. і становив 67,75 руб. Курс євро підріс на 21 коп. і становив 75,9 руб., передає Gazeta.ru.

Фондовий ринок Росії також відкрився падінням. Індекс ММВБ впав на 0,55% і склав 1893,06 пункту. Індекс РТС знизився на 1,20%, до 879,86 пункту.

Сьогодні вранці вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,89% - до 41,42 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,13% - до 40,98 долара за барель