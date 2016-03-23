Продаж банків-банкрутів може принести 15 мільярдів - Фонд гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розраховує в поточному році виручити від продажу активів неплатоспроможних банків 15 мільярдів гривень, або вдвічі більше, ніж офіційно зафіксовано в планах.

Про це йдеться в коментарі заступника директора-розпорядника фонду Андрія Кияка, переданому агентству УНІАН.

"Я сьогодні говорив про отримання не менше 15 мільярдів гривень за результатами 2016 року. І це навіть незважаючи на нинішню політику Нацбанку в питаннях узгодження активів неплатоспроможних банків на продаж. На сьогоднішній день зафіксована сума 7,5 мільярда гривень", - сказав Кияк.

Він нагадав, що НБУ припинив продаж майна банків, що перебуває у заставі за виданими регулятором кредитами рефінансування, що ставить під загрозу задоволення вимог кредиторів цих банків.

"Чим довше ми затягуємо, маю на увазі Національний банк, з погодженням реалізації того чи іншого майна неплатоспроможних банків, тим менше шансів отримати живі гроші за це майно. Будь заставодержатель або іпотекодержатель, в даному випадку Нацбанк, має реалізувати своє право стягнути це майно у вигляді майнових прав або іпотеки", - додав представник Фонду гарантування.

Кияк зазначив, що аргументація НБУ в цьому питанні не зовсім зрозуміла, оскільки в низці випадків регулятор вимагає продавати активи за ціною вище їх оціночної вартості, що нереально в нинішніх умовах.

"Приклад - активи в "Єврогазбанку". Під рефінансуванням Нацбанку достатню кількість ліквідних активів: готель в Києві та готельний комплекс у Трускавці. Перший об'єкт Нацбанк сам попередньо оцінював у 25 мільйонів гривень. Потім приходить лист: "Продавайте за 170 мільйонів гривень". Трускавецький об'єкт насправді коштує 70-80 мільйонів гривень. Це ринок, так і НБУ раніше оцінював, а нам Нацбанк узгоджує ціну продажу в 450 мільйонів гривень. Виникає питання - що змінилося за кілька місяців - економіка зросла, немає відбою від інвесторів?", - скаржиться представник Фонду гарантування.

Разом з тим, Кияк підкреслив, що позиція НБУ не зупинить дії фонду з реалізації майна неплатоспроможних банків. "Це означає наступне: ми все одно будемо продовжувати подавати в Нацбанк пакети документів на погодження продажу активів неплатоспроможних банків, які перебувають у заставі регулятора під видані їм кредити рефінансування. Далі - рішення самого Нацбанку, погоджувати чи ні", - резюмував він.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування очікує відновлення продажу активів неплатоспроможних банків, що знаходяться в заставі за кредитами рефінансування Національного банку України, у квітні.

Раніше Фонд гарантування заявляв про плани в 2016 році виручити від реалізації активів банків-банкрутів не менше 7,6 мільярда гривень, із застереженням, що Національний банк "заморозив" продаж активів, що перебувають у заставі за виданими кредитами рефінансування.

У свою чергу НБУ заявляв, що вважає неефективною роботу Фонду гарантування з продажу майна неплатоспроможних банків-позичальників, що перебуває у заставі за кредитами рефінансування, оскільки обсяг реалізації становить лише 8% від узгодженого регулятором.

В процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов, з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного "Родовід Банку".

За два роки Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 59 мільярдів гривень відшкодування за вкладами і отримав понад 50,5 мільярда гривень запозичень в грошовому вираженні.

Національний банк України розраховує, що в 2016 році Фонд гарантування не потребуватиме додаткових коштів від держави і забезпечить виплати вкладникам за рахунок наявних засобів, а також за рахунок продажу активів неплатоспроможних банків.