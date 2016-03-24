Приватизація харківського "Турбоатома" зараз не актуальна – Порошенко

Приватизація харківського турбінобудівного підприємства "Турбоатом" наразі не актуальна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Турбоатома", про це 23 березня під час спілкування з колективом підприємства у Харкові сказав президент України Петро Порошенко.

"Що стосується можливої приватизації президент зазначив, що вона зараз не актуальна, але якщо вона відбудеться, то буде прозорою, чесною і відкритою. Щодо вітчизняних замовлень, президент пообіцяв всебічну підтримку уряду", - повідомили в прес-службі "Турбоатома".

В ході візиту генеральний директор ПАТ "Турбоатом" Віктор Суботін ознайомив президента з роботою підприємства і доповів йому показники фінансово-господарської діяльності. Порошенко побував в паротурбінному і гідротурбінному цехах.

"Це підприємство - гідне поєднання якості і конкурентоспроможності. І якщо сьогодні енергетика потребує нових турбінах, значить, економіка буде рости", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що разом з ним "Турбоатом" відвідав перебуває надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"Ми активно працюємо над новими замовленнями для українських підприємств. І саме з "Турбоатомом" представники американських компаній Westinghouse Electric Company і Holtec International досягли важливих домовленостей, а це робочі місця, це надходження до державного бюджету, це зростання внутрішнього валового продукту, це те, чого сьогодні потребує Україна", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в лютому цього року запропонував Кабінету міністрів в 2016 році включити до списку приватизації 20 об'єктів держвласності, зокрема "Турбоатом".

ПАТ "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною часткою акцій ПАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.