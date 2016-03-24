У Росії хочуть провести приватизацію на гроші пенсіонерів

Мінекономрозвитку Росії підготувало пропозиції щодо розширення участі недержавних пенсійних фондів та державної управляючої компанії - Внешшекономбанку - у великій приватизації цього року, сказав міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв, додавши, що виграти від можливого зростання цін приватизованих активів зможуть пенсіонери.

За його оцінкою, НПФ могли б вкласти в приватизацію 300-400 мільярдів рублів ($4,4 млрд – $5,9 млрд), пише Рейтер.

"В цілому, те, що ви бачите нерозподілені залишки на рахунках - це 300-400 мільярдів рублів, - це той обсяг коштів, про яких йде мова. І ми повинні допомогти їм, і дати використати це право", - цитують Улюкаєва російські агентства.

"Ці пропозиції розглядалися на нараді у президента РФ, і як я розумію, отримали в цілому схвалення, зараз будемо відпрацьовувати деталі цього механізму. Потрібно уточнювати інвестиційну декларацію НПФ, уточнювати механізм контролю їх діяльності, але в цілому, з точки зору і економічної, і соціальної це було б правильно", - сказав міністр у четвер.

Президент Володимир Путін підтримав пропозицію глави РСПП Олександра Шохіна про участь НПФ в приватизації-2016, оскільки кон'юнктура ринку хороша для довгострокових вкладень. Шохін наголошував на соціальній спрямованості великої приватизації, на перший план якої повинні вийти пенсійні фонди.

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Банк Росії підтримав участь фондів у великій приватизації та готує поправки, що полегшують для НПФ купівлю акцій.

"Я повністю поділяю бачення, що, швидше за все, ми приватизуємо на досить низькій точці ціну наших активів і ймовірність "апсайду" дуже висока. У цьому зв'язку було б правильно, щоб бенефіціарами цього "апсайду" були менш захищені верстви населення, я маю на увазі пенсіонерів", - сказав Улюкаєв.

Російська влада на початку квітня відбере по одному банку для консультування продажу кожного приватизаційного активу - 50,08 відсотка Башнефти, 10,9 відсотка Алроси і 10,9 відсотка ВТБ. Роснефтегаз повинен вибрати банк для продажу акцій "Роснефти".