Індекс Української біржі UX оновив 6-річний мінімум, впавши на 8%

Індекс Української біржі UX станом на 16:13 обвалився на 8,24% - до 530,69 пункту, обновивши таким чином 6-річний мінімум, повідомляється на сайті організатора торгів.

Зниження показали акції всіх 7 компаній з індексного кошика індексу. Найбільше зниження показали акції «Укрнафти» (17,27%) і "Центренерго" (13,95%).

Виконавчий директор інвесткомпанії "Універ" Олексій Сухоруков зазначив в коментарі УНІАН, що причиною такого зниження могла стати операція з продажу цінних паперів одного великого учасника торгів, оскільки обсяг торгів на ринку невеликий.

«Обсяги торгів дуже маленькі. Це можуть бути продажі всього одного не найбільшого інвестора », - зазначив він.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса висловив думку, що однією з причин зниження індексу можуть бути негативні настрої на ринку через повідомлення про перетворення компаній гірничо-металургійної групи «Метінвест» з публічних акціонерних товариств в приватні без викупу акцій у акціонерів.

«Хтось пустив чутки, що вони будуть міняти ПАТ на ПрАТ без викупу акцій. Що комісія (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - УНІАН) їм це дозволила. Але комісія не дозволяла. Це слух », - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 23 березня, оновив 6-річний мінімум і впав на 3,97% - до 578,37 пункту.

Обсяг торгів становив 16,3 млн грн, з них 8,6 млн грн припало на фондовий ринок, 7,7 млн ​​грн - на терміновий.