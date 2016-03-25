У Росії заявили про провал майбутньої приватизації - бюджет недорахується $22 мільярдів

Бюджет РФ через різке падіння вартості держкомпаній може недоотримати в ході їх приватизації близько 1,5 трлн рублів (22 млрд доларів, 1 долар - 70 руб.), заявив глава комітету Держдуми з власності Сергій Гаврилов, передає ТАСС.

"За останні два роки сукупна вартість наших компаній впала більш ніж в два рази, "Роснефть" тепер коштує не $85, а $45 млрд. У зв'язку з цим в ході приватизації бюджет може недоотримати до 1,5 трлн рублів", - сказав він.

Читайте такожРосія в облозі: банки ЄС слідом за американськими відмовилися розміщувати її євробонди Гаврилов також вважає, що приватизація держкомпаній може призвести і до інших втрат бюджету - наприклад, за податковими надходженнями. "Крім того, держкомпанії є найбільшими платниками податків. Обсяг податків від компаній з державною участю становить приблизно чверть податкових надходжень бюджету. Є ризик, що бюджет втратить істотно по податковій базі", - зазначив глава комітету.

Також депутат підкреслив, що встає питання з дивідендами, які ці компанії перераховують до бюджету. Парламентарій нагадав, що сума доходів бюджету від дивідендів держкомпаній становить близько 100 млрд рублів в рік.