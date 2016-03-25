Playboy готують до продажу: ціна угоди - $500 мільйонів

Видавничий дім Playboy Enterprises готує до продажу культовий чоловічий журнал Playboy, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Консультантом і ймовірним організатором аукціону з продажу Playboy може стати банку Moelis&Co.

Джерела не виключають, що власники можуть розпродати компанію по частинах.

Читайте такожУслід за російськими фільмами в Мінкульті запропонували взятися за музичну продукцію країни-агресора Гендиректор Playboy Enterprises Скотт Фландерс в ефірі CNN підтвердив, що вивчає можливість продажу компанії.

За словами Фландерса, кілька потенційних покупців як в США, так і за межами країни вже проявили інтерес до активів.

У 2015 році видавець журналу відмовився від фотографій оголених жінок у друкованій версії. З сайту вони зникли ще в серпні 2014 року. У результаті середній вік цільової аудиторії знизився з 47 до 30 років.

Продаж журналу відтоді різко впав. На піку своєї популярності журнал видавався тиражем 5,6 млн примірників у 1975 році. В даний час - 800 тисяч.