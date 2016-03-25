WSJ: західні фонди можуть автоматично скупити євробонди Росії

У західних інвесторів може не бути вибору, чи брати участь у купівлі російських євробондів на $3 млрд, пише The Wall Street Journal з посиланням на інвесторів.

Деякі з них побоюються купувати російські держпапери через санкції, введених США та ЄС у зв'язку з політикою Москви щодо України. Але є умова, за якої купівля може стати майже автоматичною.

Російські євробонди можуть бути включені в Emerging Market Bond Indexes (EMBI) – індекси J. P. Morgan Chase, які дозволять оцінювати боргові держпапери країн, номіновані в доларах. «Включення (російських паперів) в індекси стане ключовою умовою. Це може змусити фонди, які відслідковують індекси, купити їх незалежно від того, хочуть вони це робити, чи ні», — наводить видання слова керуючого фондом з GAM Holding AG Пола Макнамари, передають «Ведомости».

В індексі EMBI Global Diversified Росія займає друге місце, її частка становить у портфелі 4,6%. Для включення до індексу держпапери повинні бути випущені країною з економікою, що розвивається, номіновані в доларах, термін їх погашення не повинен перевищувати два з половиною роки, а їх оцінка становити як мінімум $500 млн. Євробонди, що плануються до розміщення, швидше за все, відповідатимуть цим критеріям, хоча деякі банкіри пропонують номінувати їх в іншій валюті, щоб уникнути складнощів зі США.

Головним критерієм попиту на російські папери стане їх привабливість для інвесторів. «Загальна картина не виглядає оптимістично, оскільки (російське) економічне зростання залишається слабким», — відзначає керівник підрозділу NN Investment Partners Марсело Ассалін.

Читайте такожБанки США і Європи відмовляються брати участь у російської приватизації - Reuters

Раніше, як повідомляла WSJ, великі європейські банки, слідуючи пораді фінансової влади з Брюсселя, відмовилися від участі в розміщенні російських євробондів. Серед них були BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, UBS. До цього від участі в угоді за рекомендацією влади США відмовилися американські банки: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley і Wells Fargo.