Американська Dell продасть японцям консалтинговий підрозділ за $3 мільярди

Американська Dell домовилася з японською NTT Data Corp. про продаж консалтингового підрозділу Dell за $3,055 млрд.

Про це повідомляє Slon.ru з посиланням на Bloomberg.

Коли підрозділ американської компанії увійде до складу NTT, не відомо. Як зазначає Bloomberg, це придбання дозволить японській компанії збільшити продажі за кордоном.

Dell продає деякі активи, щоб завершити рекордну угоду купівлі EMC за $67 млрд, про яку було заявлено в жовтні 2015 року.

Раніше 28 березня повідомлялося, що Dell направить отримані від угоди з NTT гроші на часткову виплату боргу в розмірі $43 млрд, який утворився після покупки EMC.

NTT Data Corp.– підрозділ найбільшої японської телекомунікаційної компанії Nippon Telegraph and Telephone. За даними Bloomberg, підрозділ з 2011 року витратив на покупки різних компаній 72 млрд ієн, у тому числі 62 млрд – на закордонні операції.