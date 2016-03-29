Новінський купив у держави 10% акцій Чорноморського суднобудівного заводу за суму в 8 разів нижчу від початкової ціни

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав на сьогоднішньому аукціоні Української фондової біржі за принципом зниження ціни 9,64% акцій Чорноморського суднобудівного заводу (м. Миколаїв) його мажоритарному власнику - компанії Smart Maritime Group, що входить до групи «Смарт-Холдинг», підконтрольній українському бізнесмену Вадиму Новінському, за 1,49 млн грн, що в 8,4 разу нижче за початкову вартість цього пакета (12,45 млн грн).

Про це УНІАН повідомила прес-служба ФДМУ.

За інформацією прес-служби, до цього Фонд держмайна виставляв даний пакет акцій заводу на аукціон більше 10 разів, але він не знаходив своїх покупців. При цьому на сьогоднішній аукціон заявки подали два учасники.

Згідно з інформацією на сайті біржі, ціна акції заводу у процесі торгів за принципом голландського аукціону знизилася до 0,03 грн з 0,25 грн за штуку, в результаті чого вартість пакета акцій становив 1,49 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Чорноморський суднобудівний завод у 2015 році скоротив чистий збиток порівняно з 2014 роком у 5,6 разу - до 47,68 млн грн з 268,17 млн грн.

Чорноморський суднобудівний завод - судноверф з найбільшим технічним потенціалом в Україні. Для будівництва суден і кораблів водотоннажністю до 105 тисяч тонн завод має у своєму розпорядженні два похилих стапеля "0" і "1". Поточно-позиційне виробництво спеціалізоване для серійного виробництва суден дедвейтом до 9 тисяч тонн. Виробничі дільниці і конвеєр будівництва суден розміщені в єдиному критому приміщенні довжиною близько 400 м.

Завод входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (SMG, Україна), який засновано в 2009 році для управління морегосподарського активами «Смарт-холдингу».

SMG об'єднує два найбільших суднобудівних підприємства України - Чорноморський суднобудівний завод і Херсонський суднобудівний завод.