Німецький торговельний гігант Мetro планує розділитися на дві компанії

Німецький торговельний гігант Metro планує реорганізацію шляхом поділу на дві незалежні компанії, в результаті чого операції з торгівлі продуктами харчування та оптової торгівлі здійснюватимуться незалежною компанією.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу Metro AG в Дюссельдорфі.

"Правління Metro AG нині готує створення двох незалежних компаній в результаті поділу Metro Group", - йдеться у повідомленні.

На даний момент керівництво компанії планує відділити бізнес, пов'язаний з оптовою торгівлею та торгівлею продуктами харчування - Cash & Carry, а також пов'язану з цим бізнесом діяльністю в окрему компанію. При цьому операції з торгівлі електронними товарами широкого вжитку - Media-Saturn - зберігатимуться за чинною компанією Metro AG.

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У разі прийняття такого рішення, компанії буде потрібне схвалення реорганізації за підсумками зборів акціонерів. Три основні акціонери компанії вже заявили про свою підтримку даного процесу. Акціонери Metro AG отримають акції обох компаній згідно з їхніми нинішніми частками. Компанія розраховує завершити поділ до середини 2017 року.

Реорганізація має підвищити акціонерну вартість компанії. Водночас наразі ні правління компанії, ні спостережна рада Metro AG ще не ухвалили рішення щодо поділу компанії.