У Фонді держмайна назвали можливу дату початку конкурсу з приватизації ОПЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір наприкінці червня цього року оголосити аукціон з продажу 99,6% акцій одного з найбільших в країні виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу.

Про це сказав голова фонду Ігор Білоус в ході українсько-голландського ділового форуму у Нідерландах.

"В цілому ми готові. Я думаю, що в другій половині травня ми анонсуємо аукціон з продажу. Ми провели попередні зустрічі з інвесторами, де ідентифікували близько 10 потенційних покупців заводу, які є міжнародними компаніями і виявили бажання брати участь в аукціоні, який пройде наприкінці червня", - сказав він.

Також Білоус повідомив, що Фонд має намір в 3-4 кварталі поточного року продати низку енергогенеруючих компаній. За його словами, вони будуть цікаві інвесторам на тлі лібералізації енергетичного законодавства.

Крім того, голова фонду повідомив, що приватизація 78,3% акцій "Центренерго" лише почалася.

"Ми лише на початку роботи з цим активом. Ми провели переговори зі спонсорами та фінансовими радниками, щоб зробити продаж найбільш успішним", - сказав Білоус.

За його словами, всього ФДМУ планує продати цього року 45 компаній.

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Раніше голова фонду Ігор Білоус в інтерв'ю УНІАН повідомив, що ФДМУ має намір продати Одеський припортовий завод в червні цього року. Він зазначив, що відкладати приватизацію підприємства далі не можна, оскільки ситуація на ринку аміаку та карбаміду не стане кращою, а запасу потужності у заводу небагато.

Згідно з планом приватизації, 4 травня фонд планує засідання конкурсної комісії з визначення початкової ціни продажу та фіксованих умов проведення конкурсу, а 5 травня робоча група Кабінету міністрів має надати ФДМУ рекомендації з початкової ціни пакета акцій заводу.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.