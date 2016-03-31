S&P погіршило прогноз за рейтингом Китаю

Міжнародне рейтингове агентство S&P змінило прогноз рейтингу Китаю на "негативний" зі "стабільного", оскільки зміна балансу в економіці країни, швидше за все, буде відбуватися повільніше, ніж очікувалося, повідомило агентство в четвер.

"Після зустрічі китайських законодавців у березні 2016 року ми вважаємо, що програма реформ країни здійснюється відповідно до плану", - повідомило S&P, говорячи про щорічну сесію китайського парламенту на початку березня, передає Рейтер.

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Рейтингове агентство прогнозує, що зростання економіки Китаю в найближчі три роки залишиться на рівні 6 відсотків або перевищуватиме його.

"Посилення глобального використання женьміньбі (офіційна назва юаня) також підтримує зовнішню фінансову стійкість", - повідомило агентство.

"Ми очікуємо, що в 2016-2019 роках уряд збереже бюджетний дефіцит у межах 3 відсотків від ВВП", - додало S&P.