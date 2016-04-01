Україна в 2017 році виставить на приватизацію океанський флот із чотирьох кораблів

Державне агентство рибного господарства планує виставити океанський флот з чотирьох кораблів, що належить Україні, на приватизацію в 2017 році, повідомила прес-служба Держрибагентства з посиланням на главу відомства Ярему Коваліва.

«У 2017 році судна можуть бути внесені до списку для приватизації, доцільність поки що обговорюється з експертами галузі», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що термін експлуатації суден закінчиться в 2025 році.

За попередньою оцінкою Держрибагентства, Україна зможе виручити за всі чотири судна 16 млн дол. При цьому, за оцінкою експерта данської брокерської компанії Atlantic Shipping Івана Ейнінсона-Естурланда, вартість таких кораблів становить близько 1,5 млн дол. (6 млн дол. за чотири судна).

Глава Держрибагентсва зазначив, що виручені гроші буде направлено на оновлення внутрішнього флоту.

«Враховуючи вичерпність технічного ресурсу, питання приватизації є актуальним. Вона має бути максимально прозорою, щоб ні в кого не було питань. Цільове використання отриманих коштів на оновлення внутрішнього флоту стане потужним поштовхом і для українського рибальства, і для суднобудівників», - зазначив Ковалів.

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Як повідомляв УНІАН, океанський риболовецький флот України в 2015 році, вперше з 1997 року, приніс прибуток, що становить 19 млн грн (більш як 700 тис. дол.), з яких 9,5 млн грн становлять дивіденди державі. Держрибагентство планує до 2016 року збільшити прибуток державного океанського риболовецького флоту на 58% - до 30 млн грн.

Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних суден, або 95% океанського флоту, основна частина якого була незаконно реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості. У 1991 році Україна мала більш як 230 океанських суден. У 2015 році їх кількість скоротилася до 11, з яких лише 4 перебувають у державній власності: «Капітан Русак», «Іван Голубець», «Олексій Слободчиков» і «Професор Михайло Александров».