Акціонери ПФТС змінили наглядову раду біржі

Акціонери однієї з найбільших фондових бірж України - ПФТС на своїх зборах прийняли рішення змінити наглядову раду, яку, зокрема, залишили представники колишнього мажоритарного акціонера ПФТС - Московської біржі Олексій Купрін, Наталія Слободчікова та Ігор Марич.

Як йдеться в повідомленні прес-служби ПФТС, також наглядову раду біржі залишили представник "Сбербанку Росії" Дмитро Золотько, "Сітібанку Владислав Сочинський, фінансової організації "Ей Сі Ай - Україна" Дмитро Лазарєв, колишній голова правління ПФТС Ігор Селецький, колишній голова наглядової ради ПФТС Олексій Тарасенко.

Акціонери ПФТС переобрали на посаду членів наглядової ради директора інвесткомпанії "Альтана Капітал" Олену Амітан, керівника аналітичної компанії Amelin Strategy Анатолія Амеліна, членів постійної дисциплінарної комісії ПФТС Юрія Бойко та Володимира Волошко, керівника інвесткомпанії "Таск-брокер" Сергія Бродовича, представника "ІНГ Банку Україна" Андрія Потапова.

Новими членами наглядової ради ПФТС стали Ганна Білецька, Сергій Бірюк, Євген Венічук, Володимир Галай, Мар'ян Заблоцький, Олег Кобзєв, Олег Мозговий, Юрій Олексієнко та Андрій Холодян.

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Як повідомляв УНІАН, Московська біржа, що була мажоритарним акціонером Української біржі і ПФТС, завершила операцію з продажу 50,02% акцій останньої. При цьому в російському організаторі торгів не повідомили інформацію про покупця. У ПФТС теж не назвали нового власника пакета акцій.

ПФТС за результатами роботи в 2015 році отримала 54,4 мільйона гривень чистого збитку проти 2,45 мільйона гривень чистого прибутку роком раніше.