Фонд держмайна почав готувати до продажу Одеський припортовий завод

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 99,6% акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу.

Про це повідомляється в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

«Для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою широкої поінформованості потенційних покупців ФДМУ інформує про початок підготовки до проведення конкурсу з продажу пакета акцій з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону Одеського припортового заводу», - йдеться в повідомленні фонду.

Крім того, відомство почало підготовку до продажу 99,9% «Дніпродзержинської теплоелектроцентралі», 25% плюс 1 акція «Дніпровського машинобудівного заводу» (Дніпропетровськ) і 94,4% столичного «НДІ електромеханічних приладів», щодо якого заступник генпрокурора Віталій Касько, який подав у відставку 15 лютого, в січні цього року звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з метою заборонити продаж підприємства Фондом держмайна.

Як повідомляв УНІАН, згідно з планом приватизації, 4 травня фонд планує засідання конкурсної комісії з визначення початкової ціни продажу Одеського припортового заводу та фіксованих умов проведення конкурсу, а 5 травня робоча група Кабінету міністрів повинна буде надати ФДМУ рекомендації щодо початкової ціни пакета акцій заводу.

Наприкінці червня цього року фонд має намір оголосити аукціон із продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку підрахували, скільки принесе бюджету велика приватизація

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій – із випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування та перевантаження аміаку.