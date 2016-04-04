Компанія IBI-Rating і Українське кредитно-рейтингове агентство заявили про злиття

16:39, 04 квітня 2016
Фондовий ринок
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Кредитні рейтинги, раніше присвоєні агентством UCRA, будуть верифіковані та підтверджені IBI-Rating.

/ www.info-prom.com.ua

Компанія IBI-Rating і Українське кредитно-рейтингове агентство (UCRA), які займаються діяльністю з присвоєння кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою, заявили про злиття на базі IBI-Rating. Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

«Основною метою злиття є укрупнення бізнесу з надання рейтингових послуг в умовах стиснення фінансового ринку України, що супроводжується значним зменшенням кількості банків та емітентів облігацій. Протягом останніх двох років за обсягами діяльності та кількістю клієнтів агентства IBI-Rating і UCRA займали на ринку друге і третє місця відповідно. Загальна клієнтська база забезпечить об'єднаній компанії лідерські позиції на ринку рейтингових послуг України», - йдеться в повідомленні IBI-Rating.

Також у компанії повідомили, що кредитні рейтинги, раніше присвоєні агентством UCRA, будуть верифіковані та підтверджені IBI-Rating.

«Стратегія об'єднаної компанії буде спрямована на забезпечення лідерства, насамперед в галузі якості і об'єктивності рейтингових досліджень, надаючи інвесторам можливість оцінити ризики при прийнятті рішень про вкладення коштів в Україні», - цитує прес-служба директора IBI-Rating Ігоря Андрусика.

Довідка УНІАН. Українське кредитно-рейтингове агентство - незалежне рейтингове агентство, що надає з 2011 року послуги з оцінки кредитоспроможності українських підприємств, фінансових установ і муніципалітетів. З 2012 року агентство має статус уповноваженого агентства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рейтингове агентство IBI-Rating засновано в лютому 2005 року. Агентство внесено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в реєстр рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки. IBI-Rating надає консалтингові послуги, проводить рейтингову оцінку корпоративного управління, надійності банківських депозитів, фінансової стійкості страхових компаній, інвестиційної привабливості проектів, регіонів, міст, проводить рейтингову оцінку надійності будівництва.

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