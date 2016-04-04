Активи Roshen в Росії можуть продати через кілька місяців - фінрадник компанії

Російські активи кондитерської корпорації Roshen, які належить президенту України Петру Порошенку, можуть бути продані через кілька місяців, йдеться в оприлюдненому коментарі керуючого директора консалтингової групи ICU, яка виступає одним з фінансових радників з продажу компанії, Макара Пасенюка для проекту «Центр з дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP).

«Стався істотний прогрес у переговорах про продаж активів Roshen у Росії і, сподіваємося, транзакція може бути завершена протягом наступних кількох місяців, якщо не відбудуться непередбачені події», - йдеться у коментарі.

Читайте такожАрешт фабрики Roshen у Липецьку продовжили до літа - росЗМІ

Як повідомляв УНІАН, за інформацією журналістів OCCRP, Порошенко, будучи президентом, заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомості про це у своїх майнових деклараціях. У серпні 2014 року - в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ - Порошенко заснував офшорну холдингову компанію для того, щоб перевести свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінських Островів (БВО). Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі та в Голландії. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні і в грудні.

Президент Порошенко неодноразово заявляв про своє рішення спочатку продати свій ключовий актив - корпорацію Roshen, проте, за його словами, сформована в Україні ситуація не дозволяла йому цього зробити. Потім було прийнято рішення віддати її в управління за принципом «сліпого трасту».

Згідно з даними оприлюдненої декларації про доходи за 2015 рік, президент України Петро Порошенко задекларував 62,162 млн грн доходу, з яких заробітна плата становить 121 тис. грн. Доходи членів сім'ї Порошенка за 2015 рік становили 88,7 тис. грн, вся сума яких припадає на заробітну плату.

Дивіденди, відсотки глави держави за 2015 рік становили 12,375 млн грн, інші види доходів становлять 49,665 млн грн.