ФДМ отримав рішення Стокгольмського суду щодо ОПЗ і Фірташа - мова про заборону приватизації не йде

Рішення Стокгольмського арбітражу, яким потрібно утриматися від відчуження необігових активів держпідприємства «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), не вплине на процес приватизації підприємства, написав у соцмережі Facebook голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус.

Раніше повідомлялося, що Стокгольмський арбітраж 31 березня задовольнив клопотання компанії Ostchem Дмитра Фірташа і заборонив ОПЗ до 31 серпня 2016 року відчужувати будь-яким чином свої необігові активи.

«Рішення суду щодо боргу ОПЗ перед Фірташем не має стосунку до приватизації... Стокгольмський суд заборонив відчуження необігових активів ОПЗ. Ми продаємо акції, а не, наприклад, окремі будівлі або агрегати з виробництва аміаку. Рішення цього суду ніяк не вплине на плани з приватизації ОПЗ і на процеси, які вже були розпочаті і які ніхто не збирається зупиняти», - написав Білоус.

При цьому він підкреслив, що рішення суду може вплинути на наміри ФДМУ якомога швидше прийняти рішення щодо боргу ОПЗ перед компанією Фірташа.

Після отримання рішення Стокгольмського арбітражу Білоус зазначив, що в документі сказано про невтручання представника арбітражу в приватизаційний процес в Україні.

«Рішення не тільки не забороняє приватизацію – в ньому представник арбітражу окремо підкреслює, що він жодним чином не хотів би втручатися в приватизаційний процес, який проходить в Україні», - написав голова ФДМУ.

За його словами, наявність боргу ОПЗ перед структурами Фірташа не є новиною ні для фонду, ні для самого заводу, ні для потенційних покупців, яких може тільки розвеселити поширення цієї інформації.

«Саме тому мене дивує таке широке розповсюдження цієї новини і те, як її інтерпретували. Складно сказати, природне це непорозуміння або організоване, є у нього зацікавлені особи чи ні. Якщо є – вони, напевно, розраховують на те, що подібні скандали відлякають від аукціону великих покупців. Але дарма, великі покупці знають про борг ОПЗ, а подібні хвилі у ЗМІ, сподіваюся, розвеселять їх, а не відлякають», – написав на своїй сторінці в Facebook Білоус.

Ми отримали ухвалу Стокгольмського арбітражу і нарешті можемо адекватно коментувати її, розуміючи, про що йдеться.По-п... Опубліковано Ігором Білоусом 4 квітня 2016 р.

Як повідомлялося, згідно з повідомленням компанії Ostchem Holding Limited, даним рішенням компанія намагається вирішити проблему повернення заборгованості ОПЗ за поставлений газ на суму 193 млн дол., яка сформувалася 3 роки тому.

Раніше голова Фонду держмайна Ігор Білоус в інтерв'ю УНІАН повідомив, що ФДМУ має намір продати Одеський припортовий завод в червні цього року. Він зазначив, що відкладати приватизацію підприємства далі не можна, тому що ситуація на ринку аміаку і карбаміду не стане кращою, а запасу потужності у заводу небагато.

Згідно з планом приватизації, 4 травня фонд планує провести засідання конкурсної комісії щодо визначення початкової ціни продажу та фіксованих умов проведення конкурсу, а 5 травня робоча група Кабінету міністрів повинна буде надати ФДМУ рекомендації по початковій ціні пакета акцій заводу.

Читайте такожФонд держмайна почав готувати до продажу Одеський припортовий завод

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.