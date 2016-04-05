Уряд Росії "йде у підпілля": засекретить рішення щодо держборгу та приватизації

Уряд РФ хоче отримати право приймати окремі рішення без скликання засідань, передає РБК.

Перелік питань, які вирішуються тільки на засіданнях уряду, запропоновано скоротити на чверть. Зокрема, пропонується перестати обговорювати на урядових засіданнях плани державних запозичень (обсяги випуску цінних паперів), продаж федеральної державної власності, проекти надання фінансової підтримки на суми менше 100 млн руб., а також питання укладення міжнародних угод РФ, які підлягають ратифікації. Такі поправки в конституційний закон «Про уряд» в понеділок, 4 квітня, схвалено урядовою комісією із законопроектної діяльності, повідомили РБК три джерела в комісії.

Читайте такожРосіяни назвали свої головні страхи: зростання цін, бідність, криза, обвал рубляЦі поправки можуть виглядати як суто бюрократичний хід, відзначають експерти, але незалежно від мотивації розробників суспільство буде знати менше про рішення та міркування влади — уряд стає все більш закритим. Зараз, як мінімум, публікується порядок денний засідань, стенограма відкритої частини, і якщо частина питань буде виведена з-під формату засідань, інформації про них стане на порядок менше.

Обговорення законопроекту не було, він поступив на розгляд «повністю в узгодженому вигляді», говорить один з учасників засідання комісії. Правовий департамент уряду рекомендував схвалити проект на засіданні комісії із законопроектної діяльності, сказано в матеріалах до засідання. Концепція документа не викликала нарікань і у Державно-правового управління президента, сказано у висновку щодо документу від апарату уряду.