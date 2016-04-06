Порошенко запросив японські компанії до участі в приватизації

Президент України Петро Порошенко у рамках свого візиту до Японії провів низку зустрічей з керівниками провідних японських корпорацій та запропонував їм участь у процесах приватизації в Україні, зокрема у приватизації портів і об'єктів енергетики.

Про це у своєму Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Порошенко запросив японські компанії взяти участь у приватизації українських портів і енергетики», - написав Цеголко.

Він також повідомив, що президент подякував компанії Fujikura за активне інвестування в українську економіку. «У свою чергу представники Fujikura закликали інші японські компанії виходити на український ринок», - зазначив прес-секретар президента.

Порошенко запросив японські компанії взяти участь в приватизації українських портів та енергетики pic.twitter.com/hs4UqXOCJ5 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 6 апреля 2016 г.

Раніше торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook відзначала, що Україна і Японія мають значний потенціал для взаємної торгівлі. За її даними, обсяг українського експорту до Японії становив лише 235 млн дол., тоді як у 2013 році цей показник був удвічі більшим і становив 456 млн дол. Обсяг імпорту у 2015 році становив 382 млн дол. Це майже втричі менше за показник 2013 року, коли обсяг імпорту становив 978 млн дол.