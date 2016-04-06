Кабмін дозволив виставити на продаж два держпідприємства без оголошення ціни

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 30 березня, оприлюдненому сьогодні на офіційному сайті уряду, дозволив Фонду державного майна України виставити на продаж без оголошення ціни держпакети з 95,85% акцій "Славутського заводу залізобетонних виробів" і 25% акцій "Деражнянського підприємства з племінної справи в тваринництві" (обидва – Хмельницька область).

У пояснювальній записці до розпорядження зазначено, що дані підприємства більше трьох років не проводять господарську діяльність. При цьому держпакети акцій Фонд держмайна не зміг продати на різних аукціонах, у тому числі за методом зниження ціни на фондовій біржі.

Реалізація цього розпорядження зможе закінчити процес приватизації підприємств і залучити інвестиції в їх розвиток.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в березні планував продати на фондових біржах держпакети акцій 22 підприємств зі знижкою 60% та 9 підприємств зі знижкою 50%. У відомстві повідомили, що дані підприємства не продаються вже багато років і в разі відсутності попиту на них ціну може бути знижено.

Фонд 29 березня продав на аукціоні Української фондової біржі за принципом зниження ціни 9,64% акцій Чорноморського суднобудівного заводу (Миколаїв) його мажоритарному власнику компанії Smart Maritime Group, що входить до групи "Смарт-Холдинг", підконтрольної українському бізнесменові Вадиму Новинському, за 1,49 мільйона гривень, що у 8,4 рази нижче початкової вартості цього пакета (12,45 мільйона гривень).