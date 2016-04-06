Кабмін пропонує Раді вдвічі скоротити список заборонених до приватизації держпідприємств

Міністерство економічного розвитку і торгівлі у розробленому ним законопроекті пропонує Верховній Раді скоротити вдвічі список заборонених до приватизації державних підприємств - до 705 компаній.

Про це в ході засідання уряду повідомила заступник міністра Юлія Ковалів.

"Ми пропонуємо скоротити наполовину список держпідприємств, які знаходяться в списку заборонених до приватизації – УНІАН) – до 705", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до приватизаційного процесу, що включає, зокрема, скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних підприємств при проведенні їх приватизації.

Закон відкриває шлях для великої приватизації, яку Фонд держмайна планує почати з Одеського припортового заводу в червні поточного року. Після цього на продаж планується виставити держпакети акцій низки обленерго та "Центренерго".